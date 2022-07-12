日圓兌港元跌穿5.7關 分析料可見5.2水平

利率期貨顯示美國聯儲局本月加息0.75厘機率達93%，加息1厘機率為7%，另邊廂，日本執政聯盟在參議院選舉中獲多數地位，市場解讀為日本將維持超寬鬆貨幣政策，美元及日圓強弱懸殊。日圓兌一美元昨再見自1998年以來的24年低位，曾低見137.66，挫1.2%，今年以來累瀉近兩成，每百日圓兌港元亦失守5.7關，曾低見報5.69。分析不排除日圓進一步走弱見150，兌港元見5.22水平。

黑田東彥：有需要會加碼量寬

日本央行行長黑田東彥重申，如有需要不排除加碼量寬，以此提振經濟，並將通脹維持在2%目標。東京Monex債券交易員Tsutomu Soma對外電指，料日圓或測試147或150關。渣打早前指，倘油價回穩、聯儲局鷹派態度見頂，或日本通脹上升，或可催化日圓回升至126水平。

歐元20年低 英鎊未跌夠

另外歐元兌美元曾報1.0076，跌1.1%，再見20年低，英鎊兌美元曾報1.1917，下滑0.9%。華僑永亨銀行報告指，俄羅斯以維修輸氣管為由，將關閉北溪管道十天，投資者擔憂若俄羅斯不會重啟天然氣供應，天然氣供應減量增加和通脹攀升持續，加劇歐洲陷衰退憂慮。另一方面，強美元因素，成拖累歐元主因，短期內美歐貨幣政策分岐及歐洲經濟衰退風險料持續，令歐元低位盤整，短期支持位1.01，阻力1.023。

英鎊方面，隨政治不確定性的消除，料支撐英鎊，暫於1.2喘定。即使約翰遜辭任，英國未來仍須面對脫歐後一系列繁複政治及經濟問題，短期反彈空間有限，兌美元支持位1.192，阻力位1.205，兌港元支持位9.3562，阻力位9.4583。