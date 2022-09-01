日圓兌美元跌至24年新低 兌港元再近7月低位

日圓兌美元匯率持續下跌，今日一度跌至1美元兌換139.5日圓左右，是1998年9月以來的24年新低。雖然美聯儲繼續快速加息的觀點擴大，但是日本央行繼續推行大規模貨幣寬鬆政策的態度，市場預計日美息率差將會擴大，市場上持續出現拋售日圓、買入美元的動向，日圓匯率24年來首次跌至1美元兌換140日元的可能性增加。

2022年初，日元匯率一直徘徊在1美元兌換115日元左右。但由於美聯儲約3年來轉為開始加息，自3月中旬起，日元貶值、美元升值加速。4月中旬突破了2015年創下的日本實施貨幣寬鬆政策後的最低值（125.86日圓）。

美元最新兌139.5日圓，已低於7月14日創下每美元兌換139.38日圓的低。每百日圓兌5.6256日圓，已接近7月中的低位。

隨着美國利率持續向上，美元走強令美匯近日上試高位，對主要貨幣匯價上升，歐元曾下跌低於等價（Parity）（1歐元兌換1美元）水平。

期貨市場暗示日匯跌至140

俄羅斯進攻烏克蘭導致的資源價格高漲被視為日圓貶值的另一因素。由於日本依賴資源進口，貿易逆差擴大，進口企業拋售日圓、買入美元被認為對日圓貶值起到助推作用。這些因實際需求而拋售日圓的行為與投機者拋售日圓的行為疊加在一起，4月底匯率突破1美元兌換130日元之後，拋售日圓、買入美元的動向仍在持續。

貨幣期權市場顯示，市場預期日圓將會進一步下跌，市場相關人士也意識到日圓匯率可能突破1美元兌換140日圓。如果跌破1美元兌換140日圓，將是1998年8月以來的最高日圓貶值水平。