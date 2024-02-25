日圓兩個月累挫6.7% G10最差 後市睇位入

日圓是今年表現最差的10國集團(G10)貨幣，兌一美元暫累瀉約6.7%。美匯指數上周累減約0.3%，為今年以來首次錄得單周下跌。(資料圖片)

美匯指數上周五走勢穩定，收報103.905，升0.03%，但以全周計則累減約0.3%，為今年以來首次錄得單周下跌，投資者對美元買盤稍歇，此前市場炒作聯儲局開始減息的時間較預期遲推動美元上升。相反，日圓是今年表現最差的10國集團(G10)貨幣，兌一美元暫累瀉約6.7%；歐元兌美元上周五報1.0821，今年以來暫累跌約2%。

市場將聯儲局今年首次減息的時間，由早前預期為5月份，推遲到6月份，並大幅降低了利率減幅。聯儲局委員預計今年將減息三次，每次0.25厘，市場此前預期減息最多七次。