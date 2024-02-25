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財經
2024-02-25 22:15:12

日圓兩個月累挫6.7% G10最差 後市睇位入

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日圓兩個月累挫6.7% G10最差 後市睇位入

日圓是今年表現最差的10國集團(G10)貨幣，兌一美元暫累瀉約6.7%。美匯指數上周累減約0.3%，為今年以來首次錄得單周下跌。(資料圖片)

美匯指數上周五走勢穩定，收報103.905，升0.03%，但以全周計則累減約0.3%，為今年以來首次錄得單周下跌，投資者對美元買盤稍歇，此前市場炒作聯儲局開始減息的時間較預期遲推動美元上升。相反，日圓是今年表現最差的10國集團(G10)貨幣，兌一美元暫累瀉約6.7%；歐元兌美元上周五報1.0821，今年以來暫累跌約2%

市場將聯儲局今年首次減息的時間，由早前預期為5月份，推遲到6月份，並大幅降低了利率減幅。聯儲局委員預計今年將減息三次，每次0.25厘，市場此前預期減息最多七次。

美銀：甚至無法在今年減息

美國銀行全球研究(BoFA Global Research)G10外匯策略全球主管Athanasios Vamvakidis對傳媒指，現在不是拋售美元時候，如聯儲局將在6月減息，並持續每季度減息一次，美元將在第二季度開始走軟。如美國經濟依然強勁或會改變現有預測，因聯儲局可能無法在6月或甚至無法在今年減息。
 

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此外，投資者預期日本利率政策將在一段時間內維持不變，日圓走勢將錄得第四周連跌。

高盛料未來3個月見145

高盛報告預期日圓兌一美元未來3個月為1456個月及12個月分別預期為142140。歐元兌美元未來3個月預期為1.086個月及12個月預測分別為1.11.12

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華僑銀行料日圓支持位150

華僑銀行報告指，日本將於周二公布今年1月消費物價指數，市場預期仍低於日本央行2%目標，將利淡日圓，日央行行長植田和男曾表示，隨著勞動力市場緊俏推高工資，通脹正加速上升，重申已具備結束負利率條件。該行中長期仍看好日圓，但由於日美利差仍偏寬，日圓短期内有壓力，支持位為150，阻力位為150.89

 

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