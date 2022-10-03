日圓再跌穿145關口 挨近上次干預水平

日圓持續弱勢，兌美元早段跌穿145關，為一周內首次再接近日本當局9月干預外匯市場以支持日圓的水平。日本財務大臣鈴木俊一表示，倘若日圓持續過度波動，政府準備在匯市場採取果斷措施。

日央行會議紀錄指，鑑於產出缺口一直處於負值，失業率、活躍的職位空缺與申請者的比率都未恢復到疫情前的水平，而能源和原材料價格的飆升帶來了日本收入的外流，央行應保持貨幣寬鬆。

日本央行今早發布9月會議紀錄，會議中提及央行官員認為日本工資增長一直很低，通脹既不廣泛也不明顯，為實現日本通脹2%的目標，有必要繼續實施貨幣寬鬆政策，以鼓勵經濟和工資結構改革帶來的生產力的提高，從而導致價格和收入之間的良性循環。日本央行同時提及，日圓貶值在中長期利好當地經濟活動。

日圓兌美元匯價今早曾短暫跌穿145水平，最弱見145.325，逼近上月日本財政部出手時低位145.883，之後回順，最新仍跌0.14%，報至144.94日圓兌1美元；每百日圓最新兌5.4156港元。

每百日圓最新兌約5.4港元

另外，鈴木俊一出席內閣會議後表示，匯率走勢穩定十分重要，劇烈和單邊的波動不可取。政府之前幾天進行干預，是在綜合考慮各項因素後作出的決定，當時已表明在必要時採取果斷措施。毫無疑問，這已防範投機性的舉動。