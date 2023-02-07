日圓再跌穿6算 「鴿派」雨宮正佳傳接掌央行

傳日本央行副行長雨宮正佳將接替將於4月8日卸任行長的黑田東彥，由於雨宮正佳在制定大規模刺激計劃中發揮重要作用，以及一直支持實施超低利率政策，意味倘由他接任，相信日本貨幣政策將維持不變，加上近日地緣政治再度緊張，拖累日圓匯價轉弱，兌一美元昨曾瀉約1%，低見132.43，至晚上8時報132.12，下滑0.7%，每百日圓兌港元曾報5.92。

策劃不少非常規寬鬆政策

日本傳媒報道，現年67歲、有「日銀先生」(Mr. BOJ)稱號的雨宮正佳有機會接任日本央行行長一職，資料顯示，他曾負責起草日本央行大部分貨幣政策構思，並策劃不少非常規貨幣寬鬆政策，如2001年量化寬鬆政策；2010年全面貨幣寬鬆政策；2013年的量化貨幣寬鬆政策(QQE)，以及延續至今的短期和長期利率操作(收益率曲線控制)，市場因此預期一旦雨宮接任行長，日本貨幣政策將維持寬鬆不變，令日圓匯價走低。

德國商業銀行指，雨宮正佳被視為現任日本央行行長黑田東彥盟友，這意味他的提名將使日央行持續其超寬鬆貨幣政策變得合理。其後日政府急於否認有關傳聞。