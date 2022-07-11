日圓再跌至24年新低 日本執政聯盟鞏固料維持寬鬆貨幣政策

日本參議院選舉結束出爐，以自民黨—公明黨執政聯盟為首的修憲派取得90席，加上非改選已有的84席，維持三分之二議席（166席）門檻優勢。日圓兌美元再跌至24年新低，反映市場預期日本將維持現有的貨幣政策。美元兌日圓急彈，衝破137，最新報137.03，每百日圓兌5.73港元。

共同社報道，安倍遇刺令執政聯盟選舉報捷，岸田昨晚確認執政聯盟取得過半改選議席後，以及修憲派維持三分之二修憲議席門檻後表示，已開始準備9月前改組內閣和自民黨高層，認真商議為應對高昂物價修改財政預算，並計劃於10月召開國會秋季臨時會議，被指為長期執政謀求向心力。

有分析指，選舉後日本處於較穩定局面，加上預期美國繼續加息，刺激資金由日圓流向美元，按此趨勢，美元兌日圓匯價上試147甚至150元亦不足為奇。

預期維持現行貨幣政策 日圓匯價下試 150 不足為奇

全球各國央行加息及緊縮貨幣政策之際，日本卻反其道而行，央行堅持超寬鬆的貨幣政策，放手讓日圓不斷向下。自2013年總裁黑田東彥上任以來，一直堅強捍衛「安倍經濟學」：讓日圓貶值創造出口，增加經濟增長。

黑田東彥正面臨前所未有的壓力，一方面要持續寬鬆、維持刺激經濟的力道；另方面也得管控日圓匯價下修幅度，以平抑飆升的進口物價，以及高漲的民怨。不過外電報道，黑田東彥周一再次重申，若需要加碼貨幣寬鬆政策以提振經濟，他不會猶豫。

由於在野黨間分裂嚴重，自民黨在今次參議院選舉中大勝，被指將為岸田執政迎來「黃金3年」，如岸田不主動解散眾議院舉行大選，則下次眾議院選舉期限定於2025年9月底，其間日本不會有全國性選舉，影響中央政府施政。