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財經
2024-05-03 17:30:00

日圓創新低帶旺遊日意欲　東瀛遊禤國全：料暑假生意額飊兩成

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日圓創新低帶旺遊日意欲　東瀛遊禤國全：料暑假生意額飊兩成

日圓創新低帶旺遊日意欲　東瀛遊禤國全：料暑假生意額飊兩成

日圓匯率近日創34年新低，每百日圓兌港元過去數日曾跌穿5算，低見4.94算，市民不但把握最佳時機「唱錢」儲彈藥，亦帶旺遊日意欲。東瀛遊表示，近期日本團創單日收客量新高，集團執行董事禤國全更預料，暑假生意額可飊兩成。

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禤國全：港人遊日意欲會持續熾熱

東瀛遊執行董事禤國全指，日本政府最新數據顯示，今年3月份入境旅客大幅上升，其中港人遊日達23.1萬人次，較去年同期升六成，達14.5萬人次，他相信港人遊日意欲會持續熾熱。

他說，按今年首季1至3月港人旅遊日高達62.4萬人次，按年同期飊升 49.8%，達41.6萬人次，日本亦繼續成為港人最受歡迎旅遊地點，「相信日圓匯率低位徘徊是一大誘因，客人去玩除考慮地點、團費之外，好重要是看匯率，客人在購物餐食等消費認為划算，心郁郁兌換彈藥，是一大動力吸引 到日本旅行。」

禤國全料暑假生意額飊兩成

禤國全又指，今年暑期旅遊客人報團比預期早，仍以日本最受追捧，他預料暑期日本客量將會再創新高，冀整體客量超越去年同期的兩成。

該集團近日亦推出一系列暑期直航仙台及德島專機旅遊產品 ，早機出發晚機返港，包括旅行團、自由行套票及自駕遊等。仙台專機行程深度暢遊東北青森、新瀉、山形最美景色；亦有德島、高松、香川縣等秘景，連泊溫泉酒店。

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