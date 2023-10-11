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財經
2023-10-11 16:34:24

日圓匯率走勢預測｜神準瑞穗料YEN跌至155 兌港元試5算

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日圓神準預測｜瑞穗料YEN跌至155 兌港元試5算

瑞穗外匯主管Garth Appelt預期，日圓兌一美元明年第一季恐跌至155。(資料圖片)

有「預測日圓最準確」機構瑞穗(Mizuho Americas)，其外匯主管Garth Appelt預期，日本央行超寬鬆貨幣政策持續，將令日圓呈弱，預期兌一美元明年第一季恐跌至155，即每百日圓兌5.05水平。他對外電指，或要待美國聯儲局貨幣政策出現轉向及美元走軟，才能終止日圓跌勢。

日圓兌一美元現報148.75，跌0.03%，今日於148關徘徊，本月以來，微升0.4%

日持續寬鬆貨幣政策

Garth Appelt指，日本面臨最大問題是弄清楚聯儲局何時結束緊縮幣政策，而美國經濟增速高於預期，聯儲局何時結束加息周期，轉掉頭減息，這些因素對日本央行來說都相當不利。

日圓神準預測｜瑞穗料YEN跌至155 兌港元試5算 日圓神準預測｜瑞穗料YEN跌至155 兌港元試5算

Appelt預計，日圓兌一美元將維持跌勢，今年餘下時間料在148152之間波動，據該行預測，到明年3月底，日圓恐跌至150155，日圓上一次觸及1551990年代中期，日本即將陷入金融危機前。

此外，高盛(Goldman Sachs)及美國銀行(Bank of America)早前已預測日圓將見155

據外電報道，根據金融機構第三季度預測準確度排行榜，瑞穗對日圓預測排名最高。

今年累瀉12%  G10貨幣最差

至於日圓今年已累跌約12%，表現遜於G10貨幣及大多數新興市場貨幣，近期一直險守150，市場估計日本當局或隨時出手干預穩定匯價。

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