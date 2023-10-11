日圓匯率走勢預測｜神準瑞穗料YEN跌至155 兌港元試5算

有「預測日圓最準確」機構瑞穗(Mizuho Americas)，其外匯主管Garth Appelt預期，日本央行超寬鬆貨幣政策持續，將令日圓呈弱，預期兌一美元明年第一季恐跌至155，即每百日圓兌5.05水平。他對外電指，或要待美國聯儲局貨幣政策出現轉向及美元走軟，才能終止日圓跌勢。

日圓兌一美元現報148.75，跌0.03%，今日於148關徘徊，本月以來，微升0.4%。

日持續寬鬆貨幣政策

Garth Appelt指，日本面臨最大問題是弄清楚聯儲局何時結束緊縮幣政策，而美國經濟增速高於預期，聯儲局何時結束加息周期，轉掉頭減息，這些因素對日本央行來說都相當不利。