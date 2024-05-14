日圓匯率走勢｜兌港元再見4.9算　DWS：市場料日圓兌美元或跌至170水平

日圓滙價在日央行疑似出手干預後一度轉強，機構DWS貨幣策略師Xueming Song表示，近期日圓反彈，主要是日本央行干預所致。他指，市場認為，即使日本政府並無證實，干預措施是「無可否認的」，並指市場料日圓兌美元或跌至170水平。

DWS貨幣策略師Xueming Song稱，由於市場極度看空日圓，日圓兌美元可能會進一步升值。儘管如此，除非日本銀行改變貨幣政策以偏向加息，否則預計日圓中期將繼續承受壓力。值得注意的是，日本國內機構也以做空日圓為主，這點從日本保險公司和養老基金的投資組合可見一斑。

日本的通脹率符合日本央行的預測，並有望達到約2%的目標。然而，日圓加息後金融市場未有積極回應，可能有兩個原因：首先，日本央行依然持鴿派立場；其次，日本央行並無發表政策展望或利率路徑。從經濟角度來看，即使日本在2023年上調了薪資，國內消費仍然非常疲弱，故此日本央行一直對加息猶豫不決。在消費未能持續復甦的情況下，中期通脹率達到2%的目標不太可能實現。

市場普遍認為，日圓在央行干預以及美國發表疲軟的短期數據後將進一步走弱。市場預測日圓兌美元匯率可能跌至170。這對日本的影響是明顯的：進口通脹將推動國內通脹，但高物價將對消費產生負面影響，甚至可能抵銷過去協議薪資增長所帶來的所有積極影響。總體而言，2%的通脹目標可能再次變得遙不可及。