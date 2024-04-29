到日本旅遊注意，日本央行於4月26日公布議息結果，宣布維持利率不變，以及決定繼續購買國債，以應對長期利率突然上升的風險。其中央行1月將2024財年消費者物價通膨預期從上年的2.4%上調至2.8%；而2015財年及2016財年的前景均為1.9%。

市場關注日圓匯率走勢，因到達以往干預水平，仍未見政府出手。日圓兌美元再創34年新低，1美元曾升至155.75日圓，較早時報155.6水平；每百日圓兌港元今早曾見5.01算。

曾低見 4.946 外電指日本當局入市干預

【4月29日更新】日圓匯價今(29日)再創新低，兌美元匯價一度失守160兌1美元，低見160.03日圓，相比起較早時報159.11日圓，跌幅約0.5%，創34年新低。至於日圓對港元匯價亦進一步下試，截至發稿，每百日圓兌港元失守4.980，低見4.946。現時日圓兌美元匯價最新報約159.34元。

惟日圓匯價在午後急速拉升，兌美元匯價最新報156.88元，每百日圓兌港元匯價亦回升，其中中銀兌換價重上5算，最新報5.024。有外電引述交易員指，日本當局入市干預，買入日圓，早前有分析指，日本央行會在日圓貶至1美元兌160日圓時才出手入市干預。

至於在上環一間找換店內，今日充斥著許多前來趁低兌換日圓的市民，人龍一直排到門外鄰近的店舖。其中準備了6萬港元兌換的黃先生便是其中一人。他表示，自己長居紐西蘭，近日因事在港逗留數星期，今日剛好碰上日元匯率下跌，決定把6萬港元兌換。黃先生透露自己計劃在9月去日本，今次兌換正是為其準備；又指低匯率的確令他「唱多少少」，但整體而言「我唔覺得有賺多幾多」。

另一位市民李先生就打算兌換20萬日元，他提到自己近期已一直兌換日元「儲住先」未來或打算去日本旅行，現時已換了60萬日元備用。李先生早前以5.12的匯率兌換，被問會否感到「蝕底」，他笑言不介意這點小差距，且自己兌換時匯率已經微微回升，因此沒有感到「蝕底」，「都係幾百蚊嘅事，要唱就會唱」。