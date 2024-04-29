到日本旅遊注意，日本央行於4月26日公布議息結果，宣布維持利率不變，以及決定繼續購買國債，以應對長期利率突然上升的風險。其中央行1月將2024財年消費者物價通膨預期從上年的2.4%上調至2.8%；而2015財年及2016財年的前景均為1.9%。
市場關注日圓匯率走勢，因到達以往干預水平，仍未見政府出手。日圓兌美元再創34年新低，1美元曾升至155.75日圓，較早時報155.6水平；每百日圓兌港元今早曾見5.01算。
曾低見4.946 外電指日本當局入市干預
【4月29日更新】日圓匯價今(29日)再創新低，兌美元匯價一度失守160兌1美元，低見160.03日圓，相比起較早時報159.11日圓，跌幅約0.5%，創34年新低。至於日圓對港元匯價亦進一步下試，截至發稿，每百日圓兌港元失守4.980，低見4.946。現時日圓兌美元匯價最新報約159.34元。
惟日圓匯價在午後急速拉升，兌美元匯價最新報156.88元，每百日圓兌港元匯價亦回升，其中中銀兌換價重上5算，最新報5.024。有外電引述交易員指，日本當局入市干預，買入日圓，早前有分析指，日本央行會在日圓貶至1美元兌160日圓時才出手入市干預。
至於在上環一間找換店內，今日充斥著許多前來趁低兌換日圓的市民，人龍一直排到門外鄰近的店舖。其中準備了6萬港元兌換的黃先生便是其中一人。他表示，自己長居紐西蘭，近日因事在港逗留數星期，今日剛好碰上日元匯率下跌，決定把6萬港元兌換。黃先生透露自己計劃在9月去日本，今次兌換正是為其準備；又指低匯率的確令他「唱多少少」，但整體而言「我唔覺得有賺多幾多」。
另一位市民李先生就打算兌換20萬日元，他提到自己近期已一直兌換日元「儲住先」未來或打算去日本旅行，現時已換了60萬日元備用。李先生早前以5.12的匯率兌換，被問會否感到「蝕底」，他笑言不介意這點小差距，且自己兌換時匯率已經微微回升，因此沒有感到「蝕底」，「都係幾百蚊嘅事，要唱就會唱」。
日圓匯率走勢｜日圓再跌 中銀兌換價低見4.985
【4月27日更新】日圓兌港元昨日(27日)失守5算後，匯率進一步下試，截至今早，中銀香港及恒生銀行的兌換價分別低見4.985及4.999，滙豐銀行則為5.016。分析指，由於日本央行維持利率不變，日圓跌勢未止，預料日本央行會在日圓貶至1美元兌160日圓時才出手，屆時日圓或短暫回彈到152水平，即每百日圓兌5.1港元。 現時兌每美元最新報約158.3元。
【4月26日18:30更新】日圓創新低之際，不少香港市民亦趁機前往兌換日圓。發達鳥找換店負責人梁先生向《am730》表示，由於日元持續疲弱，對比昨日，周五（26日）的單日兌換日圓人數增加約三成，每人平均兌換約15,000港元。
【15:00更新】日本銀行公布議息結果，將基準利率維持在0至0.1厘，符合市場預期。日本央行議息結果出爐後，日圓兌美元隨即貶至156水平，每百日圓兌港元亦跌穿「5算」。至本港時間下午3時，每美元兌156.5日圓，每百日圓兌4.98港元，即跌穿「5算」。
【12:12更新】最新匯率顯示，每百日圓兌港元跌穿「5算」，報4.99算；日圓兌美元再創34年新低，1美元曾升至156水平。
東京4月核心通脹率減慢至1.6%
此外，日本東京地區4月核心消費物價指數(CPI)按年升1.6%，升幅比3月的2.4%顯著放緩，並遠低於市場預期的2.2%，亦低於央行2%的通脹目標。期內，服務價格按年升幅減慢至1.6%，由於東京都政府決定部分學費免費。
至於剔除生鮮食品及燃料成本的通脹指標，亦放緩至1.8%，是2022年9月以來最慢增速。