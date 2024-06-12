日圓匯率走勢｜安聯投資：日圓或難擺脫負面勢頭　兌港元4.96算

日本央行將於本月13至14日舉行議息會議，安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt發表評論。他表示，日本央行將按兵不動，但展現更鷹派姿態，指日本通脹預期和某些消費物價指數的主要組成項目仍具有韌性，他又認為日圓或難擺脫負面勢頭。

目前安聯投資對日圓傾向於持中性立場，Greg Hirt指出，儘管日圓估值低廉，以及做空日圓的投機頭寸，已累積至高位等因素有助日圓反彈，但認為在美國經濟放緩出現更明確的證據之前，日圓可能難以擺脫負面勢頭和利差引發的拋售。

Greg Hirt表示，日本的經濟數據持續為日本央行帶來挑戰，總體通脹趨勢持續下降。雖然經濟因為一些特殊因素，包括能登半島地震等，而導致下滑，但情況有望趨於穩定。從積極的方面看，名義工資增長和通脹預期依然強勁，企業利潤強勁，為進一步提高工資創造了有利環境。日本央行的一些董事會成員對實現通脹目標的信心已經增強。

預計日本央行或在會議上按兵不動

他預計，日本央行或在6月份會議上按兵不動，但很大機會調整政府債券購買計劃及下一次加息時間。他認為，過去兩個月日圓再次走軟，另一輪由貨幣引發的成本推動型通脹，可能不利於實現實際收入增長的目標，而央行成員已警告不要過早加息，只要美國聯儲局按兵不動，即使再次加息也可能無法阻止日圓拋售。