日圓匯率走勢｜安聯：日央行很可能3月退出負利率政策　日圓兌港元見5.24

日本央行即將於3月18日至19日展開會議議息，市場普遍預期日本央行將在即將舉行的會議上調整貨幣政策。安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt發表前瞻，指央行很可能3月退出負利率政策。

Greg Hirt指，日本的經濟形勢近來表現出一定的脆弱性，經濟增長數據上修，使日本經濟勉強避免技術性衰退，而日本家庭實際收入持續下降，使國內消費持續疲弱，故相信日本央行已經吸取以往因過早及多次干預貨幣政策導致經濟放緩的教訓。

他表示，日本央行很可能會同時退出孳息曲線控制和負利率政策，但同時會持續購買債券，以保持平穩過渡並限制長期收益率的突然變化，又認為3月進行初步調整的可能性很大，但也存在巨大的不確定性，指即使日本央行在3月份不採取行動，也很可能會就其未來政策軌跡提供指引，以防止市場在4月份會議之前出現波動。

對日圓適度看好

日本債券及日圓方面，Greg Hirt則保持謹慎態度，對日圓適度看好。雖然日本股市短期內可能會因日圓走強和近期資金流動而受到影響，但日本央行適度的緊縮政策，加上仍然具有吸引力的企業估值和盈利趨勢，應會在中期內繼續有利於日本股市。