日圓匯率走勢｜日圓兌港元升穿5算　日股收市跌12.4%

日本央行公布6月央行會議記錄，有央行委員表示，日圓疲軟使物價面臨上行風險，物價上行風險變得更加明顯，短期匯率波動不應左右政策；另委員稱，如情況適合，日本央行應該加息。

每百日圓兌港元最新升至5.442算，為近7個月最高水平；美元兌日圓亦升至142.74水平，是近半年最強。

日股方面，今早跌幅一度擴大至逾2,500點，日經指數接連失守35,000點及34,000點水平，是今年1月以來首次跌穿34,000點。日經指數收市報31,458點，跌12.4%。