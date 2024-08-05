日圓匯率走勢｜日圓兌港元升穿5算　日股收市跌12.4%

日本央行公布6月央行會議記錄，有央行委員表示，日圓疲軟使物價面臨上行風險，物價上行風險變得更加明顯，短期匯率波動不應左右政策；另委員稱，如情況適合，日本央行應該加息。
每百日圓兌港元最新升至5.442算，為近7個月最高水平；美元兌日圓亦升至142.74水平，是近半年最強。
日股方面，今早跌幅一度擴大至逾2,500點，日經指數接連失守35,000點及34,000點水平，是今年1月以來首次跌穿34,000點。日經指數收市報31,458點，跌12.4%。
有委員建議再提高利率
日本央行6月議息會議的記錄，顯示央行官員一致認為日圓近期下跌，是推高通脹的因素之一，在引導貨幣政策時需密切關注。當中一位委員表示，因企業較以前更熱衷於轉嫁不斷上漲的成本，對通脹風險的代價正在增加。
另有幾位委員表示，日央行必須從預防未來通脹超標風險的角度考慮提高利率。
會議記錄又顯示，有一名委員指，日本央行必須繼續密切關注相關數據，為7月份會議做準備，若認為合適就立即加息。
日本央行6月會議維持利率穩定， 但決定在7月會議上制定未來一兩年的縮減買債計劃， 而上周舉行的議息會議就宣布加息0.15厘， 並在未來兩年逐步將每月買債規模縮減至3萬億日圓。