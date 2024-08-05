日圓匯率走勢｜日圓兌港元升至5.36算7個月最高　日股曾挫逾5%

日本央行公布6月央行會議記錄，有央行委員表示，日圓疲軟使物價面臨上行風險，物價上行風險變得更加明顯，短期匯率波動不應左右政策；另委員稱，如情況適合，日本央行應該加息。

每百日圓兌港元升至5.361至5.363算，為近7個月最高水平；美元兌日圓亦見145.11水平，是近半年最強。

銀行匯率方面，截至8月5日上午10時28分，中銀香港的日圓客戶買入價5.395算；滙豐香港的電匯銀行賣出價為5.39算、現鈔銀行賣出價為5.429算。

日股方面，今早跌幅一度擴大至逾2,500點，日經指數接連失守35,000點及34,000點水平，是今年1月以來首次跌穿34,000點，最新跌幅達4.59%。