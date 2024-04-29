到日本旅遊注意，日本央行於4月26日公布議息結果，宣布維持利率不變，以及決定繼續購買國債，以應對長期利率突然上升的風險。其中央行1月將2024財年消費者物價通膨預期從上年的2.4%上調至2.8%；而2015財年及2016財年的前景均為1.9%。

市場關注日圓匯率走勢，因到達以往干預水平，仍未見政府出手。日圓兌美元再創34年新低，1美元曾升至155.75日圓，較早時報155.6水平；每百日圓兌港元今早曾見5.01算。

【4月29日更新】日圓匯價再跌新低，兌美元匯價一度失守160兌1美元，低見160.03日圓，相比起較早時報159.11日圓，跌幅約0.5%，創34年新低。

另外，日圓對港元匯價亦進一步下試，截至發稿，每百日圓兌港元失守4.980，低見4.946。現時日圓兌美元匯價最新報約159.34元。

日圓匯率走勢｜日圓再跌 中銀兌換價低見 4.985

【4月27日更新】日圓兌港元昨日(27日)失守5算後，匯率進一步下試，截至今早，中銀香港及恒生銀行的兌換價分別低見4.985及4.999，滙豐銀行則為5.016。分析指，由於日本央行維持利率不變，日圓跌勢未止，預料日本央行會在日圓貶至1美元兌160日圓時才出手，屆時日圓或短暫回彈到152水平，即每百日圓兌5.1港元。 現時兌每美元最新報約158.3元。

【4月26日18:30更新】日圓創新低之際，不少香港市民亦趁機前往兌換日圓。發達鳥找換店負責人梁先生向《am730》表示，由於日元持續疲弱，對比昨日，周五（26日）的單日兌換日圓人數增加約三成，每人平均兌換約15,000港元。