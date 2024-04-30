日圓匯率走勢｜ 日圓急劇反彈疑央行入市干預 每百港元再跌至4.99算

昨日每百日圓兌港元，亦由4.9011的近34年新低重返5算。截至4月30日上午10時55分，每百日圓兌港元見4.992算，略低於5算；而兌每美元則見156.76水平。

日圓周一（29日）上午9時半左右曾跌穿160關，低見160.17，是1990年以來，首次跌破160水平，惟中午日圓兌美元突然急速反彈，飈升至155水平，日內高低波幅超過5日圓，為2022年底以來最大單日波幅。

市場揣測當局入市干預日圓匯率

日圓昨日急劇拉升，市場揣測日本當局或進行入市干預，意味為2022年以來首次入市干預。不過，日本財務省官員神田真人對於當局有否入市干預表示拒絕置評。道瓊斯則引述知情人士稱，日本當局曾出手購入日圓支持匯率。

分析：日圓有機會重上160水平

野村國際外匯策略師Yusuke Miyairi表示，除非宏觀經濟形勢發生變化，否則日圓兌美元是有可能再次回到160水平，他又指，市場亦正等待本周美國聯儲局議息結果後再作部署。

此外，花旗的分析師亦預計，日圓將在1美元兌155至160日圓區間內徘徊。