熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-27 16:30:00

日圓匯率走勢｜日圓續尋底貶值　港找換店：單日兌換日圓人數升五成

分享：

日圓匯率｜日圓續尋底貶值，港找換店指，單日兌換日圓人數升五成。(資料圖片)

日圓匯價持續偏軟，周五（27日）美元兌日圓繼續企穩150水平，每百兌港元亦跌穿5.2水平。有本港找換店表示，受日圓匯率尋底影響下，單日兌換日圓的客戶增加五成，大額客戶亦有明顯增加。另外，財相鈴木俊一再次強調，將採取全盤措施以對抗本國貨幣貶值。

截至27日下午4時10分，美元兌日圓最新報150.17水平；每百日圓兌港元跌穿5.2算，最新報5.18。

日圓匯率｜日圓續尋底貶值，港找換店指，單日兌換日圓人數升五成。(資料圖片)

港找換店：單日兌換日圓升五成

日圓低水之際，港人紛紛前往兌換日圓。發達烏找換店負責人梁先生向《am730》表示，近日兌換日圓的客戶有所上升，以周五（27日）計算，單日兌換金額的客戶增加50%，當中以兌換1至3萬港元區間的客戶最多。

梁先生又補充，大額客戶（10萬港元）以上的客戶亦有明顯增加，對比日圓匯價尋底前的時候，人數增加約有一倍。

鈴木俊一再次強調致力對抗本國貨幣貶值

日本共同社（27日）報道，日本財相鈴木俊一周五（27日）出席內閣會議後的記者會上，強調將致力對抗本國貨幣貶值，「繼續帶著強烈的緊迫感，採取萬全措施」。

不過，多個分析均料日圓或下試新低點。其中澳洲聯邦銀行的外匯分析師表示，日前公布的美國GDP數據，對日圓匯價屬重要指標，若美國經濟增長強勁，將進一步推高美國國債收益率，從而導致日圓下試新低點；而國際貨幣基金組織（IMF）也有官員指，日圓跌勢只受制於基本因素，日本政府並無干預匯市的理據。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受