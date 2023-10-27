日圓匯率走勢｜日圓續尋底貶值　港找換店：單日兌換日圓人數升五成

日圓匯價持續偏軟，周五（27日）美元兌日圓繼續企穩150水平，每百兌港元亦跌穿5.2水平。有本港找換店表示，受日圓匯率尋底影響下，單日兌換日圓的客戶增加五成，大額客戶亦有明顯增加。另外，財相鈴木俊一再次強調，將採取全盤措施以對抗本國貨幣貶值。

港找換店：單日兌換日圓升五成

日圓低水之際，港人紛紛前往兌換日圓。發達烏找換店負責人梁先生向《am730》表示，近日兌換日圓的客戶有所上升，以周五（27日）計算，單日兌換金額的客戶增加50%，當中以兌換1至3萬港元區間的客戶最多。

梁先生又補充，大額客戶（10萬港元）以上的客戶亦有明顯增加，對比日圓匯價尋底前的時候，人數增加約有一倍。

鈴木俊一再次強調致力對抗本國貨幣貶值

日本共同社（27日）報道，日本財相鈴木俊一周五（27日）出席內閣會議後的記者會上，強調將致力對抗本國貨幣貶值，「繼續帶著強烈的緊迫感，採取萬全措施」。

不過，多個分析均料日圓或下試新低點。其中澳洲聯邦銀行的外匯分析師表示，日前公布的美國GDP數據，對日圓匯價屬重要指標，若美國經濟增長強勁，將進一步推高美國國債收益率，從而導致日圓下試新低點；而國際貨幣基金組織（IMF）也有官員指，日圓跌勢只受制於基本因素，日本政府並無干預匯市的理據。