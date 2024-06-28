日圓匯率走勢｜日圓貶值日財務官將「換畫」　兌港元持續見4.85算

日圓兌美元匯率持續貶值，甚至達到自1986年12月以來，近38年來的最低水平。日媒引述消息報道，貶值情況持續下，日本財務省即將「換畫」，將任命三村淳接替神田真人出任最高外匯事務官員（財務官）。

據《日經新聞》報道，日本財務大臣鈴木俊一於周五（6月28日）宣布，決定任命三村淳為財務省財務官，取代神田真人；同時亦任命Hideki Ito為日本金融廳長官，取代栗田照久。鈴木俊一表示，對目前匯率水平不予置評，但會以高度緊迫性密切關注匯率走勢。

日本外匯事務官員「換畫」後，日圓略收復失地，兌每美元報160.91；暫每百日圓兌港元報4.852至4.853。銀行價格方面，截至上午10時43分，中銀香港的日圓客戶買入價為4.886算；滙豐香港的電匯銀行賣出價為4.909算、現鈔銀行賣出價4.926算。

神田真人經常出現於媒體面前，並解釋日本在日圓疲軟及美元走強下的立場。報道指，今年4月至5月期間，買入日圓及賣出美元的干預是神田真人的決定及由他負責。而在神田真人任內，經歷新冠疫情、日圓歷史性疲軟、俄羅斯入侵烏克蘭、日本去年主辦七國集團財長會議等事宜。