日圓匯率走勢｜日本央行副行長：金融不穩定將不加息　日圓兌港元5.32算

亞太區股市日前經歷「黑色星期一」，當中日股挫逾3,000點亦步入「技術熊市」。日本央行副行長內田真一周三（7日）表示，若金融市場不穩定，央行將不會提高政策利率，意味或不會加息。
受消息言論刺激，日圓擴大跌幅，美元兌日圓報146.63至146.7水平，每百日圓兌港元則見5.31至5.32算；至於日股則向上，日經225指數截至上午10時30分，升2.28%，報35,464點，此前曾升3.2%，東證指數亦升4%。
內田真一：市場走勢非常動盪
內田真一表示，近期市場走勢非常動盪，日本央行需要暫時保持寬鬆的貨幣政策，不存在利率行動落後的風險。他稱，當局需要監控市場波動對價格和整體經濟的潛在影響，因此日本利率軌跡，或會根據影響而作變化。
日本4月創下單日干預滙市新紀錄
此外，日本政府於4月創下單日買入日圓干預滙市的新紀錄。根據日本財務省公布的季度數據顯示，日本在4月29日動用破紀錄的5.92萬億日圓（折合約約3,148億港元）進行外匯干預支撐日圓，及後於5月1日再斥資3.87萬億日圓干預，合共約9.79萬億日圓。
4月29日的新紀錄亦打破2022年10月21日的5.62萬億日圓的舊紀錄。上述的干預行動也成功令日圓，從兌每美元160.245的34年低位反彈5%，惟當時未有扭轉日圓跌勢。