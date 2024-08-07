日圓匯率走勢｜日本央行副行長：金融不穩定將不加息　日圓兌港元5.32算

亞太區股市日前經歷「黑色星期一」，當中日股挫逾3,000點亦步入「技術熊市」。日本央行副行長內田真一周三（7日）表示，若金融市場不穩定，央行將不會提高政策利率，意味或不會加息。

受消息言論刺激，日圓擴大跌幅，美元兌日圓報146.63至146.7水平，每百日圓兌港元則見5.31至5.32算；至於日股則向上，日經225指數截至上午10時30分，升2.28%，報35,464點，此前曾升3.2%，東證指數亦升4%。