日圓匯率走勢｜日本央行將利率加息至0.25厘　兌港元5.1算(更新)

日央行周三（7月31日）公布議息結果，日本利率由日本政策利率處於0%至0.1%區間，目標上調至0.15%至0.25%區間。

日本財務省新任命的外匯事務副大臣三村淳日前暗示，日央行或會延續前任大臣神田真人的策略，讓投資者猜測日本何時會介入市場支撐日圓。

日本央行委員：日圓貶值會推高物價

《NHK》報道，有部分日本央行委員認為，應記著日圓貶值推高物價的風險；亦有消息指，日本央行擬在議息會議上討論加息。同時，亦有委員持謹慎態度，認為實質薪資持續下降，要密切關注消費趨勢，應在分析最新經濟數據後才做出最終決定。

而在今次會議上，央行亦會決定未來一到兩年縮減國債購買量的具體計劃詳細。

目前日本政策利率處於0%至0.1%區間，市場預期，日本央行會在7月再加息，但近期有報道指，央行或以「不驚擾市場」方式削減買債規模，故預計不會即減碼買債再加息。