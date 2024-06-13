日圓匯率走勢｜普徠仕：日圓將保持相對疲弱　受美日利率差異影響

本周除美國議息外，日本央行同樣展開議息會議。普徠仕新興市場和日本股票投資組合專家Daniel Hurley認為，日本銀行不會在會議上作出重大改變。他又指，日圓將保持相對疲弱。

Daniel Hurley指，隨著利率略有走高，該行預計日本銀行將會減少購買日本政府債券。市場預期，日本銀行將在7月提高其政策利率。即使其在7月有可能加息25個基點，該行認為，日本銀行仍將保持寬鬆和鴿派的立場，因此預計日圓將保持相對疲弱，並仍受全球利率差異影響。

普徠仕：日股市盈率高及估值仍便宜

日股方面，該行對日本股市前景維持樂觀態度，因估值仍然吸引，截止2024年3月31日的財年，日股市盈率為15.5倍。雖然在2024年第一季度的強勁表現後，其估值或不如年初便宜。但在2023年支持日本股市的利好因素，在今年第一季度仍然存在；受美日利率差異影響，日圓維持弱勢，這將有助於出口企業。

Daniel Hurley說，全球利率上升，但環球增長仍然強勁，這亦為日本的出口企業帶來有利支持，而隨著企業支出增加，日本國內通脹和工資增長亦正加快，國内通脹亦將推升來自政府、監管機構以及重要的少數股東和激進股東關於股東回報改革的壓力和期望，他又認為，通脹將有利於擁有龐大資產負債表的日本大型公司。