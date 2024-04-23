日圓匯率走勢｜鈴木俊一重申必要時將採行動應對匯率波動　兌港元現5.06

再有日本官員對日圓匯率作口頭干預。財務大臣鈴木俊一周二（23日）重申，必要時將採行動應對日圓匯率波動，並將以高度的緊迫感密切關注外匯走勢。
參照《彭博》數據顯示，截至4月22日（周一）晚上11時半，每美元兌日圓見154.75水平；每百日圓兌港元變動不大，波幅為5.0602至5.0663，現報5.0635，升值0.06%。
鈴木俊一：三國已就匯率問題達成共識
鈴木俊一表示，日本當局不會排除在必要時候，採取任何行動來應對匯率過度波動的可能性。他補充，本月早些時候美國、日本和韓國就匯率問題達成的共識具有里程碑意義，三國在共識中承認對匯率的共同擔憂。
至於周二（23日）日本央行行長植田和男又表示，若核心通脹升向2%的可持續通脹目標，日本央行將上調基準利率。他指，價格前景的轉變以及相關風險，可能會是導致政策變化的因素，對未來調整的具體時間和幅度現在沒有預先判斷。他續指，價格趨勢仍然低於2%，料日本央行在明年將朝著2%目標方向發展。
分析：日圓有望升值
就有關日圓匯率，有分析指，日圓有望升值。First Eagle Investments投資組合經理Idanna Appio表示，由於美國持續加息及油價上漲，導致日本貿易條件惡化，日圓遭受重創。
她形容，儘管日本當局加強口頭干預，但效果存疑，因為日圓走勢反映美元兌大部分貨幣走強，而非只是兌日圓走強。鑑於貨幣疲軟、油價攀升及薪資增長強勁，本周的日本央行會議成為市場理解日本央行通脹預測的重要依據，預計會議不會出現政策變化，但將有助日本央行傳達中期縮減貨幣寬鬆策略的訊息，相信從基本面角度日圓被嚴重低估，隨著日圓與美元實際利差縮小，日圓有望升值。