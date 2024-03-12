日圓匯率走勢｜鈴木俊一：不能斷言日本已完全擺脫通縮　日圓兌港元5.3算

市場對日本央行或結束負利率政策的預期升溫，致日圓近日走強。日本財務大臣鈴木俊一周二（12日）表示，儘管日本在工資增長及企業資本開支上取得正面進展，但當地仍未能夠完全擺脫退回到物價持續下跌情況的風險，因此不能斷言日本經濟已完全擺脫通縮。

他正留意到日本央行正在評估各種經濟數據，包括工資、通脹預期等，而且日本央行副行長內田真一此前曾指，即使日本央行結束負利率，相信當局仍會繼續維持寬鬆貨幣政策。

鈴木俊一又表示，日本正面臨結束通縮的難得機會，看到日本經濟出現積極趨勢，但不評論日本央行可能加息對外匯、債市和股市的具體影響，又預計，日本央行將繼續與政府協調，適當地實施貨幣政策，以反映經濟、價格和金融狀況。

本周五將公布首批日本企業加薪結果

此外，日本《時事通訊社》報道，日本工會總聯合會（RENGO）本周五（12日）將公布的首批日本企業加薪結果，因年度春季談判中今年薪資升幅超過去年水平的可能性愈來愈大，日本央行內部對3月份結束負利率的支持加強。而早前據共同社報道，軟銀（Softbank）員工將平均加薪5.5%，破歷來紀錄。