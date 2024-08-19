日圓匯率走勢｜Vanguard押注日央行加息　日圓兌港元見5.33算

美元兌日圓報146.02至146.13水平；每百日圓兌港元見5.32至5.33算。

儘管今年市場對日本進一步緊縮政策預期大幅下降，但部分著名投資機構仍押注日本未來幾個月將進一步升息。外電報道，全球第二大資產管理公司領航（Vanguard）已加注日債淡倉。

《彭博》報道，領航仍認為日本央行或在12月前額外加息50個基點。對於再次加息的預期，亦促使M&G Investment Management繼續加注日債淡倉及繼續增持日圓；RBC BlueBay資產管理公司則繼續拋售日本10年期主權債券。

領航：日央行或在12月前額外加息50點子

領航：日央行或在12月前額外加息50點子

領航：日央行或在12月前額外加息50點子

領航：日央行或在12月前額外加息50點子

領航：日央行或在12月前額外加息50點子

領航：日央行或在12月前額外加息50點子

不過，AllianceBernstein等公司的部署，則與上述形成鮮明對比，該公司表示，除非日圓兌美元匯率跌至160以下，否則日本央行將很難在2024年進一步加息。

分析：日圓兌每美元或於144.5和151.4區間浮動

索尼金融集團分析師Kumiko Ishikawa表示，今周日圓兌每美元或於144.5和151.4區間浮動。他指，所有目光都集中在美國聯儲局主席鮑威爾本周稍後在Jackson Hole央行年會上的講話。市場已經完全消化聯儲局9月減息0.25厘的預期，並認為減息0.5厘的可能性約30%。屆時將影響匯率表現。