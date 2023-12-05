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財經
2023-12-05 16:16:00

日圓匯率｜「日圓先生」料明年7月日圓重上6.5算　現每百YEN兌港元再升

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日圓匯率｜「日圓先生」料明年7月日圓重上6.5算，現每百YEN兌港元再升。

日圓匯率｜「日圓先生」料明年7月日圓重上6.5算，現每百YEN兌港元再升。

日圓自今年起表現反覆疲弱，惟近日亦重現升勢。有「日圓先生」之稱的經濟學者榊原英資周二（5日）表示，預計日本央行在2024年7月，會走向貨幣緊縮，使日圓價格升值。他估計，若日央行加速緊縮及態度積極，或推動日圓更趨強勢，甚至可達兌美元的120日圓水平。

截至12月5日下午4時，每日圓兌美元為146.79水平，較一個月前的150.6水平下跌2.5%；而每百日圓兌港元，則見5.3算水平，較上月增0.1的水平。

全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖）

「日圓先生」料港元有機會重上6.5算

台灣媒體舉行《經濟展望論壇》，期間榊原英資以影片致辭，他表示，今年以來日圓貶勢起因並非日圓沽盤引起，而是日本與美國貨幣政策差異造成。他指，美國進行貨幣緊縮政策，惟日本則保持貨幣寬鬆，使「美元升，日圓貶」，但他料狀況不會一直持續，更形容不久後將轉變為日圓升。

「日圓先生」解釋，隨着美國經濟明年將減速，聯儲局貨幣政策，亦將從緊縮轉向寬鬆，加上日本經濟GDP增長達1.96%，反映發展良好並略現過熱迹象，以及憧憬日央行或於明年7月施行貨幣緊縮政策。

綜觀上述原因，榊原英資預測在2023年底，日圓兌美元匯價可能升穿130，若日央行更迅速及強勢執行貨幣緊縮政策，日圓或者會升見120水平，換算港元，即意味有機會重上6.5算。

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