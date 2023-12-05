日圓匯率｜「日圓先生」料明年7月日圓重上6.5算，現每百YEN兌港元再升。

日圓自今年起表現反覆疲弱，惟近日亦重現升勢。有「日圓先生」之稱的經濟學者榊原英資周二（5日）表示，預計日本央行在2024年7月，會走向貨幣緊縮，使日圓價格升值。他估計，若日央行加速緊縮及態度積極，或推動日圓更趨強勢，甚至可達兌美元的120日圓水平。

截至12月5日下午4時，每日圓兌美元為146.79水平，較一個月前的150.6水平下跌2.5%；而每百日圓兌港元，則見5.3算水平，較上月增0.1的水平。