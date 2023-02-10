日圓匯率｜日圓兌港元守住6算　日央行新行長料情人節揭曉

市場關注日本央行貨幣政策去向，日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）表示，自己正在考慮日本央行行長繼任人選，據悉日本政府於2月14日（下周二）提交提名。現時日圓兌港元守住6算附近水平，每百港元最新兌5.96日圓。

岸田文雄預期於下周公布央行行長繼任人選，是次屬日本央行過去十年首次公布新繼任人。岸田文雄又稱同時會密切關注對金融市場的潛在影響，因繼任人選與經濟政策的基本面有關，而且會引起金融和商界的廣泛關注。

今次市場亦傳出有數位潛在人選，背景亦不同，鷹、鴿兩派均有。

雨宮正佳

熱門大熱門雨宮正佳，自大學畢業就加入央行，在決策中心工作已數十年，他有份負責起草日本央行大部分的貨幣政策構想，並有不少非常規貨幣寬鬆政策，如2001年的量化寬鬆政策、2010年的全面貨幣寬鬆政策、2013年的異次元寬鬆政策等，因而被市場稱為「日銀先生」。

山口廣秀

山口廣秀為前日本央行副行長，在對經濟專家展開的日本央行行長潛在候選人調查中，山口廣秀的排名最近升至第三位，惟外媒報道，有自民黨成員認為，若是首相岸田文雄挑選的新任日本央行行長無法維持當前的貨幣寬鬆路線，那麼黨內可能會產生分歧。更有成員指，若岸田文雄選擇前日本央行副行長山口廣秀，將會遭到反對。

中曾宏

中曾宏在2013至18年間擔任日本央行副行長，亦是大和總研的理事長，他的政策立場是中立的，在制定平衡價格穩定和金融體系穩定的貨幣政策時，似乎更依賴數據。不過，日媒指他身為亞太經濟合作會企業諮詢委員會（ABAC）的工作小組負責人，未必有太大機會入選。