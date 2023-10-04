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財經
2023-10-04 10:41:00

日圓匯率｜日圓數秒突急升近2%　神田真人拒評是否採取干預措施

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日圓匯率｜日圓數秒突急升近2%　神田真人拒評是否採取干預措施

日圓兌美元日前短暫跌穿150關後，數秒間突然大幅走強約2%，市場認為，日本央行或已採取干預措施支撐日圓匯價。惟周三（4日）時，神田真人拒評日本政府是否干預外匯市場，亦拒絕評論周二日圓波動是否過度，並強調貨幣「過度波動不可取，不排除任何抑制過度波動的選項」。

在神田真人發言後，日圓兌美元周三報149.25；每百日圓兌港元升至5.24水平。

日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖）

日圓兌美元日前突破150關

在周二（3日）的匯價市場內，日圓兌美元自2022年10月以來，首次升穿150關，一度觸及150.16，隨後日圓匯率於數秒內飆升，最後日圓收市報149.02，回升0.6%。

瑞穗駐倫敦高級經濟學家Colin Asher表示，匯率在短時間內，無故出現劇烈波動是非常罕見，這種走勢通常就是干預，但可能只是外界預期會有干預，然後對認為的干預作出反應。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)資本市場G10外匯策略主管Jeremy Stretch表示，有市場人士或認為這是日本央行的警告。

自2022年9月日本央行決定維持超寬鬆貨幣政策後，日圓兌美元匯率便推低至145水平，日本亦陸續買入日圓，為自1998年以來日本首次進入市場保護日圓幣。去年10月，日圓跌至近32年來的最低的151.94水平後，當時日本亦有出手干預。

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