日圓匯率｜日圓潛在升幅高達60%？德銀：符合兩條件 每百日圓兌港元有機會見9算

德銀稱，現時日圓價格，較合理公允價值低約3成，若日本央行決定採取貨幣政策正常化，日圓將會上升；至於會否升至85水平，要視乎聯儲局放寬貨幣政策的力度，但減息並非市場目前預測，同時聯儲局官員已反覆強調，會把高利率維持一段更長時間。

德銀表示，若聯儲局開展減息，以及日本央行實施貨幣政策正常化，日圓有機會較現水平上升達60%，意味日圓兌每美元將升見85水平，而每百日圓兌港元則有機會見9算。

日本央行：料不會在今年第3季前改變貨幣政策

日本央行行長黑田東彥，將於本周舉行他亡任前最後一次議息會議，市場預期央行繼任人植田和男，不會在今年第3季前改變貨幣政策，但隨全球通脹升溫，日本央行放棄孳息曲線控制的可能性更大。

德銀又表示，若日本央行放棄孳息曲線控制，並逐步縮減量化寬鬆規模，日本10年期國債孳息的合理值將為1.5%至1.6%，假若央行進一步採取全面正常化的貨幣政策，債息則會升到2%至2.5%水平，即日圓有機會較現水平上升達60%，屆時每百日圓兌港元甚至有機會見9算。