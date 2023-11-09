日圓匯率｜日央行前官員：明年初或結束負利率政策　兌港元見5.15水平

曾被視為今年日本央行新行長潛在人選的東京大學經濟學教授前田榮治最新預計，日本央行或最快在2024年1月結束負利率政策，並可能持續加息提高短期借貸利率。根據資料，自4月植田和男上任日本央行行長後，日本已兩度放寬收益率曲線控制（YCC）政策。 日圓弱勢未改，但當地通脹數據正走向央行所設的2%目標。截至11月9日中午12時，美元兌日圓報150.95，10月31日時曾觸及的151.72日圓，僅次去年151.95水平以來的第二低；而每百日圓兌港元則見5.15水平。

前田榮治：相信日央行會有序地將利率上調 前田榮治接受外電訪問表示，形容央行將核心通脹預測上調至1.9%，是「令人意外的大幅上調」，他指央行明年1月可能再上調通脹預測，為結束負利率政策定調。

前田榮治補充，在2024年，日本通脹不太可能達到0%後再次加息，他認為，隨著日本從長期通縮過渡到持續通脹，在進一步加息之前，必須仔細觀察價格和工資上升的平衡，以確認不會受到不利影響。 前田榮治又估計，日本央行要將通脹穩定在2%目標，兼不刺激或冷卻經濟，或需要將短期利率升至近2厘，他相信，央行會有序地將利率上調，特別是外圍經濟前景不明朗，央行加息行動會審慎及緩慢。 專家料日圓弱勢難扭轉 星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡預料，日圓弱勢難扭轉。她指出，未來10年期日本國債收益率或升至1厘以上，但因日本央行很大機會繼續進行計劃之外的國債購買以積極干預債市，令該債收益率料難以偏離1厘參考水平，加上美國強勁的經濟數據，或致美日收益率短期內維持較大差距。