日圓匯率｜日央行宣布貨幣政策維持不變　每百日圓兌港元跌至5.25算 (更新)

日圓匯率｜日央行宣布貨幣政策維持不變，每百日圓兌港元跌至5.25算。(資料圖片)

在日央行未有更改策略下，日圓匯價即市走弱，每美元兌日圓報148水平，再創去年11月以來低位；每百日圓兌港元則現5.25算水平。

日本央行周五（22日）議息後，維持貨幣政策不變。議息聲明表示，日本國內需要關注外匯市場狀況，將有耐心地保持寬鬆政策以實現物價目標，如有必要將毫不猶豫地增加刺激措施。外界亦關注日本央行行長植田和男於稍後記者會上發表的言論。

日本央行行長植田和男自今年4月上場後，市場已忖測他將調整現時日本的超寬鬆貨幣政策。(資料圖片)

植田和男：日本經濟正溫和復甦

日本央行行長植田和男指，該國經濟正溫和復甦，央行在每次貨幣政策會議上，都有審查新數據，強調政策決策過程沒有改變，當局將耐心地繼續實施寬鬆貨幣政策，並在必要將毫不猶豫地採取進一步的寬鬆措施。

不過，現時當局尚未預計通脹率會穩定地達到2%，因此不能判斷何時能調整政策，但目前看到近日企業工資及定價行為變得更加積極。

日央行短期政策利率於-0.1厘

今次日本央行維持短期政策利率於-0.1厘、10年期國債孶息率目標為0厘、10年期國債孶息率上下浮動空間為0.5厘。央行指，政策會保持一定彈性，不設有硬性限制，而會內以「9：0」票數一致通過最新議息決定。

此外，日本央行稱國內經濟可能持續溫和復甦，物價和經濟面臨極高不確定性，就業和收入狀況已經適度改善。由於價格傳導，核心消費者物價指數一直保持在3%左右，通脹預期再次出現加速跡象。

該行重申，受外圍經濟、商品價格發展以至本土企業釐定薪資和物價的行為，日本物價和經濟都面對高度不明朗，需要持續留意最新金融和外匯市場發展，目前日央行會維持貨幣寬鬆應對不確定因素，令通脹可持續和穩定地達至2%目標。