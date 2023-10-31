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財經
2023-10-31 15:18:00

日圓匯率｜日央行放寬10年期國債收益率至1%　日圓曾升至兩周高位5.24算 (更新)

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日圓匯率｜日央行放寬10年期國債收益率至1%，日圓曾升至兩周高位5.24算。

日本央行周二（31日）公布議息結果，如市場預料，日央行決定放寬收益率曲線控制（YCC）框架，放寬10年期國債收益率上限，並以1厘為參考。央行又指，或提高日本國債購買操作的靈活性。

消息刺激下，日圓走高，兌美元一度升至10月17日以來兩周高位，報149.09日圓；每百日圓兌港元則為5.24算。

日圓匯率｜日央行放寬10年期國債收益率至1%。

日央行放鷹調整YCC政策

日本央行會議聲明中顯示，不是所有委員都支持調整YCC政策，只有中村豐明投反對票，央行最終以「8：1」票數通過調整YCC。

日央行於7月議息會議時，已宣布靈活控制10年期日本國債收益率，允許10年期國債收益率圍繞0.5厘的水平波動，不視0.5%為「硬上限，並於每工作日以1%的收益率購買10年期日本國債。

植田和男：將繼續實施貨幣寬鬆政策

此外，日本央行行長植田和男又稱，日本國內將繼續實施貨幣寬鬆，並表示該行通脹目標還未實現。

他指，微調債息曲線控制(YCC)旨在增加靈活性，承諾繼續大規模購債，作為YCC計劃的一部分，在債息率低於1%的情況下，也可能購買日本國債。

同時，植田和男不認為10年期日本國債息率會大幅超過1%，指實現2%可持續通脹目標的確定性略有上升，他指出，包括油價在內的成本推動型通脹，是促使該行上調今年及未來兩年通脹預期的主因，料通脹在2025年4月的財年將放緩。

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