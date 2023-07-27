日圓匯率｜日央行本周議息市場料按兵不動　日圓兌港元現報5.56水平

日本央行周五（28日）將公布議息結果。儘管日本央行行長植田和男稱維持超寬鬆幣政策，不過外電報道，央行委員有可能會討論對政策進行微調，包括擴大10年國債孳息率（YCC）波幅區間；市場則認為日央行7月或按兵不動。

日本央行本周議息料微調10年期國債波幅區間

《路透社》引述消息人士報道，日央行調整與否，要取決益收益及成本間能否取得平衡。此前，為減輕YCC的缺點，日央行去年12月擴大圍繞收益率目標設定的區間，現允許10年期收益率上升最多0.5%，從而減輕銀行壓力。

市場：日央行7月或按兵不動

市場對於日本央行本周議息，認為或按兵不動停加減息。安聯投資全球多元資產首席投資總監GregHirt，及多元資產基金經理Stefan Rittner表示，雖然近期通脹數據仍然高企，但已趨於平穩，而全球通脹趨勢正在放緩。因此，日本央行可能會等待更多數據公佈後才確認日本通脹趨勢的走向和可持續性，預計日本央行在本周舉行的議息會議上維持利率政策不變。

此外，安聯亦料日圓貨幣政策正常化，或縮窄政策差異與美聯儲政策轉向，將對日本國債和日圓產生更強的驅動力，因此我們維持對日本國債審慎取態，同時對日圓維持適度正面的看法。

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