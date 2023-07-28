日圓匯率｜日央行決定調整YCC政策債息即升穿0.5厘　Yen 兌港元即升飆至5.61算

日央行議息以「8比1」通過調整YCC政策 日本央行以「8比1」投票比例，通過調整日本YCC政策，當中僅日本央行審議委員中村豊明持不同意見，但他支持以更大靈活性進行YCC政策想法；會上亦允許10年期國債收益率圍繞0.5%的水平波動；此外，又表明要繼續有耐心地，實施寬鬆貨幣政策。 日央行表示，嚴格限制收益率上限將對債券市場功能產生影響，反令市場波動，並強調只要有必要，就將繼續實施YCC政策。 調整對未來日本經濟預測 日本央行亦發布最新對未來經濟的預測，對2023財年GDP下調0.1%至1.3%；對2024及2025財年GDP分別維持1.2%及1%預測。至於核心CPI亦有變動預測，2023財年核心CPI由1.8%上調至2.5%；2024財年核心CPI由2%下調至1.9%；2025財年核心CPI則鐘持於1.6%。