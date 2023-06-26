日圓匯率｜日財務官再出口術稱對任何外匯波動出應對措施，日圓兌港元現企5.45算。

日圓上周五兌每美元觸及143.87，創去年11月以來最低，神田真人講話後，日圓略為從7個月低位反彈，而最新報143.47；每百日圓兌港元為5.45水平。

日圓近期持續匯率走低，日本財務省的財務官神田真人早前接受外電採訪時指，當局將對外匯市場的任何過度波動作出反應，並警告指近期日圓走勢迅速；至於日央行會議意見摘要亦顯示，有委員認為應初步討論修改該行孳息率曲線控制（YCC）政策。

日本財務省財務官神田真人接受《路透社》時指，財務省將對外匯市場的任何過度波動，作出應對措施，並警告近期日圓走勢迅速。神田真人指出，若匯率以偏離經濟基本面的方式過度波動，不管是向好壞的方向，一般而言對經濟均不利。

日央行 委員認為應修改YCC政策

至於日本央行本月政策會議意見摘要顯示，有委員認為日本央行應初步討論修改其孳息率曲線控制（YCC）政策，以改善市場運轉及紓緩成本高企；同時亦顯示該國通脹率上升，受到國內因素推動，料通脹壓力可能會在一段時間內維持強勁。

而央行認為，維持現時貨幣寬鬆政策合適，指出需持續穩定達到物價目標，要做到工資增長，但不僅由成本所推動，並認為目前改變政策仍為時尚早，稱央行必須維持寬鬆政策同時警惕副作用。