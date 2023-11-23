日圓匯率｜普徠仕料日圓將維持弱勢，日圓續徘徊5.2算。

全球各大央行激進加息之際，日本央行仍維持負利率狀態。普徠仕投資管理表示，日本央行或將在2024年春季起，逐步放棄孳息曲線控制（YCC），利率或將於夏季由負值升至零，又預計日圓將維持弱勢，並將繼續支持日本出口公司和股市。
過去兩日受聯儲局議息記錄的偏鴿派預期影響，美元跌至近三個月新低，美元兌日圓走勢疲軟，一度失守148水平，其後回穩，最新報149.07；每百港元兌日圓亦見上升，最新報5.20，周四（23日）於5.19至5.21區間徘徊。
普徠仕：利率或將在夏季由負值升至零
普徠仕新興市場和日本股票投資組合專家Daniel Hurley認為，日本在經歷20多年的通縮後，終於出現通脹，但日本央行在考慮收緊政策方面將非常謹慎，政府特別關注薪酬通脹。Daniel Hurley預計，央行或將在2024年春季起，逐步放棄孳息曲線控制（YCC），利率或將在夏季由負值升至零，料與美國的利率差異，將繼續令日圓疲軟，有助維持日本出口公司競爭力。
Daniel Hurley又指，出口公司對日本經濟的重要性，亦導致日本央行對收緊貨幣政策維持謹慎，日圓兌美元匯價或將由30年低位回升，但他預料，利率差距不會顯著縮小，並稱日圓將維持弱勢，並繼續支持日本出口公司和股市；而當前已發展國家的宏觀經濟數據維持強勁，為日本帶來支持。