日圓匯率｜普徠仕料日圓將維持弱勢，日圓續徘徊5.2算。

全球各大央行激進加息之際，日本央行仍維持負利率狀態。普徠仕投資管理表示，日本央行或將在2024年春季起，逐步放棄孳息曲線控制（YCC），利率或將於夏季由負值升至零，又預計日圓將維持弱勢，並將繼續支持日本出口公司和股市。

過去兩日受聯儲局議息記錄的偏鴿派預期影響，美元跌至近三個月新低，美元兌日圓走勢疲軟，一度失守148水平，其後回穩，最新報149.07；每百港元兌日圓亦見上升，最新報5.20，周四（23日）於5.19至5.21區間徘徊。