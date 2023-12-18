日圓匯率｜普徠仕：日央行或明年4月終止負利率　每百YEN兌港元見5.47算

日本央行周二（19日）公布議息結果前夕，普徠仕投資管理表示，日本從疫情中復甦的速度遠較其他主要經濟體緩慢，但其實質經濟增長穩健，前景樂觀，另外，又預測日本央行或將於2024年4月的年度工資談判舉行之際，終止負利率政策。

普徠仕國際經濟學家Aadish Kumar表示，從經濟角度分析，日本從疫情中復甦的速度遠較其他主要經濟體緩慢，但其實質經濟增長穩健，前景樂觀。市場憧憬日本2024年的經濟維持增長近10年來的高位，預料2024年其他主要經濟體的經濟增長將處於10年來低位。

Aadish Kumar指，日本央行短期內並無改變寬鬆政策的迫切性，預測日本央行或將於2024年4月的年度工資談判舉行之際，終止當前的負利率政策他提到，日本央行所面臨的另一關鍵問題，是何時以及如何取消孳息率曲線控制（YCC）政策。雖然YCC最早可能於本月正式取消，但政策力度目前已在逐漸減弱。日本央行最近改稱10年期孳息率上限1厘為「參考」，反映日本孳息率上限正在逐漸放寬，而非之前的硬性指標。

日圓會否繼續貶值？

對於日圓會否繼續貶值，Aadish Kumar認為，日圓兌美元大幅貶值，已成為近來與日本相關的核心議題，也是推動日本股市漲勢的主要因素之一。當前日圓匯率處於數十年來的低位，為側重於出口企業的東證股價（TOPIX）指數提供了重大支持，提升大型跨國汽車公司和製造商的出口競爭力。這趨勢顯示日本的價值型公司推動市場發展，表現顯著優於增長型公司。