日圓又創24年低 分析料兌港元或見5.4

日圓匯價續向下尋底，截至昨晚9時半，兌一美元報142.42，挫1.3%，再創24年新低，今年以來已累瀉逾23%。每百日圓曾兌5.51港元，大行滙豐證券及高盛認為日圓短期弱勢未改，兌一美元料見145，即兌港元見5.4水平。在美日息差持續擴大情況下，美元走強，美匯指數曾報110.19，再升0.6%。

不過，市場預期日本當局或在日圓跌至142或143水平時出手干預，資料顯示，當局於九十年代、日圓見140後曾出手干預。不過高盛仍將日圓預測調低，估計3個月內兌一美元將見145，早前預期為125，明顯進一步看淡日圓走勢，即較現水平再跌逾2%。

滙證則預期日圓兌一美元未來數月將保持在140以上，有可能將跌破145，然後在明年下半年或回升，明年見130。並稱，預計美元兌日圓匯率將在未來數月會見頂，原因包括估值以及日本央行將隨著通脹上升而調整超寬鬆貨幣政策。

澳洲連續4次議息加半厘

澳洲央行昨議息後宣布加息半厘，符預期，利率上調至2.35厘，已連續4次加息半厘，並重申未來仍有加息空間。分析認為澳洲將於10月及11月分別再加息0.25厘。

澳洲央行指，未來加息幅度及時間將取決於經濟數據，以及對通脹與勞動力市場前景的評估。現時通脹則處於自九十年代以來最高水平，預計未來數月將進一步上升，但預計通脹今年稍後會見頂並回落至2%至3%的目標範圍。澳元兌美元加息後走低，曾報0.6758，跌逾0.55%，今年以來累瀉約7%。星展銀行下調澳元兌美元今年目標，由0.71降至0.65。