日圓定期存款｜日圓定存優勢

日圓定存操作簡單，基本與港元／美元無異，亦特別適合以下人士，包括準備出國留學、定期出國旅遊及經常進行外匯交易的人。在現時利息高昂期間，投入日圓定存或可分散風險，投資者可根據需要，而對較有前景的幣別（如日圓）進行定期的投資，以賺取匯差，分散投資風險同時，更可獲得定存期內所累積利息。

日圓定期存款｜注意事項

若決定進行日圓定存，緊記要注意以下事項，分別為買入價、賣出價及交易中產生的匯率差價。

讀者亦可留意以下事項，包括比較不同銀行利率優惠，以選擇合適定存天數及金額；選擇市面上較常用的貨幣（日圓）；亦隨時留意國際局勢，了解適時局勢變動，以便於低價買入、高位放出。