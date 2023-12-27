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財經
2023-12-27 17:45:35

日圓定期存款利率｜各銀行優惠利率比較 花旗銀行1個月享7厘年利率 【12月27日更新】

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日圓定期存款利率，各銀行優惠利率比較。

日圓定期存款利率，各銀行優惠利率比較。

日圓定期存款利率／日圓定期／日圓定存｜香港與外地已全面通關，市民外遊次數亦增加，兌換外幣亦成必做事項。現時日圓處於5.3至5.5算的疲弱狀態水平，日本央行繼續採取貨幣寬鬆政策，以支持日本經濟。若未有假期前往旅行，在加息情況下，先兌換日圓作存定收息亦為不錯選擇。以下《am730》為讀者整合各行日圓的最新定存息率。

【12月27日更新】

日圓定期存款｜日圓定存優勢

日圓定存操作簡單，基本與港元／美元無異，亦特別適合以下人士，包括準備出國留學、定期出國旅遊及經常進行外匯交易的人。在現時利息高昂期間，投入日圓定存或可分散風險，投資者可根據需要，而對較有前景的幣別（如日圓）進行定期的投資，以賺取匯差，分散投資風險同時，更可獲得定存期內所累積利息。

日圓定期存款｜注意事項

若決定進行日圓定存，緊記要注意以下事項，分別為買入價、賣出價及交易中產生的匯率差價。

讀者亦可留意以下事項，包括比較不同銀行利率優惠，以選擇合適定存天數及金額；選擇市面上較常用的貨幣（日圓）；亦隨時留意國際局勢，了解適時局勢變動，以便於低價買入、高位放出。

  • 買入價：銀行買進日圓的價格，價格相對比較低
  • 賣出價：銀行賣出日圓的價格，價格相對比較高
  • 匯率差價：銀行從換匯（港元兌換日圓）中賺取的費用

日圓定期存款利率｜各銀行優惠利率比較

日圓定期存款利率｜恒生銀行：1星期達6.9厘

恒生銀行表示，為該行客戶提供1星期達6.9厘的日圓定期存款，以上需為優越私人理財或優越理財客戶兌換資金；若為一般客戶，則僅享有為6厘優惠。詳情請向該行查詢。

詳情：恒生銀行

日圓定期存款利率｜花旗銀行：1個月可享7厘年利率

花旗銀行表示，該行全新客戶開立日圓定期存款，1個月可享7厘年利率，上限150萬港元。以100萬日圓計算，一個月可獲5,833日圓利息。

要注意，需為全新花旗私人客戶或Citigold客戶以兌換資金開立，詳情請向該行查詢。

詳情：花旗銀行

日圓定期存款利率｜南洋商業銀行：小額1星期達2.8厘

南洋商業銀行指，該行提供日圓定期存款利率，客戶以1千以上等值港元，開立日圓定期，1星期存期可獲2.8厘年利率。詳情請向該行查詢。

詳情：南洋商業銀行

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日圓定期存款利率｜華僑銀行：僅提供0.01厘

華僑銀行指，該行提供日圓定期存款利率，客戶以1千以上等值港元，於網上、電話、流動理財方式開立日圓定期，活期、7天、1至3個月存期可獲0.01厘年利率。詳情請向該行查詢。

詳情：華僑銀行

日圓定期存款利率｜大新銀行：僅提供0.001厘

大新銀行指，該行提供日圓定期存款利率，客戶於網上、電話、流動理財方式開立日圓定期，7天、3個月、半年、12個月存期可獲0.001厘年利率，適用於指定理財客戶及新資金。詳情請向該行查詢。

詳情：大新銀行

日圓定期存款利率｜大眾銀行：僅提供0.0001厘

大眾銀行指，該行提供日圓定期存款利率，客戶開立日圓定期，活期、7天、兩周、1個月至12個月存期，可獲0.0001厘年利率，適用於指定客戶及新資金。詳情請向該行查詢。

詳情：大眾銀行

日圓定期存款利率｜渣打銀行：上限2000萬日圓

渣打銀行表示，該行提供日圓定期存款利率，客戶於網上、電話、流動理財方式開立日圓定期，活期、7天、兩周、1個月至12個月存期，可獲0.00001厘年利率，上限2,000萬日圓。詳情請向該行查詢。

詳情：渣打銀行

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