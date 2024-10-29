日圓見近3個月低 政治不穩 3大因素左右日圓走向

日本執政自民黨周日選舉失利，失去過半議席優勢，政治不穩陰霾令日圓周一復市後大跌，見近3個月低位；日圓曾跌至153.8820兌一美元；每百日圓兌港元也跌至5.03水平。市場人士認為，短期日圓仍有繼續走軟的壓力；要留意三大因素的變化。

1.日本央行會否推遲加息

日圓本來正進入加息周期。日本央行在7月底，把利率加到0.25厘後，觸發全球股匯暴跌的黑色星期一。本來市場預期，日央行會在12月或1月重啟加息；但由於自民黨無法掌控全局，可能要跟更多小政黨如國民民主黨(DPP)和日本維新會(JIP)聯手。該等政黨當日都曾批評過央行7月舉動，令市場憂慮加息步伐會受阻。野村證券關注，自民黨內部要求石破茂辭職的壓力可能會增加。一旦石破茂辭職，被視為貨幣政策「鴿派」人物高市早苗，便可能被任命為新首相。