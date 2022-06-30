日圓貶值｜日圓再創24年低 美國7月加息預期續反映

受到日美貨幣政策差異及市場對美國加息預期，日圓兌美元持續弱勢，日圓連續第4個交易日向下，兌美元再創24年低位。美元兌日圓最新報136.73，曾經高見137.0，為1998年9月以來首度觸及137。1998年9月24日日圓曾低見137.22。

自6月以來，日圓已貶值約6%，3月以來的近4個月時間，反映市場預期美國要透過持續加息遏抑高企的通脹，而日本傾向保持寬鬆的貨幣政策，令日美息差擴闊的預期攀升，促使日圓相對於美元近來狂貶。

綜合日本媒體報導，美國聯儲局主席鮑爾昨日在出席歐洲央行年度政策論壇時重申將積極加息、抑制通脹，令市場預期美國可能繼6月之後、再度於7月加息0.75厘，導致日美利率差擴大預期攀升、誘使日圓走貶。

日圓恐貶至 1990 年以來新低？

有「日圓先生」稱號的神原英資上月接受彭博電視採訪時表示，市場普遍預期，在今年底之前日圓很可能貶至140至150之水平。日圓若破150、將是1990年8月以來首見。

神原英資表示，美國聯儲局的鷹派姿態和日本央行的貨幣寬鬆形成明顯對比、日美貨幣政策差異擴大將持續成為促貶日圓的唯一最大要因。在雙方差異縮小之前、日圓相對於美元很有可能將持續面臨下行壓力。

日經新聞6月22日報導，根據日本經濟新聞社和東京電視台於6月17至19日期間進行的問卷調查顯示，高達46%的受訪民眾回答「不應該持續貨幣寬鬆」、比重高於「應該持續」的36%；關於能源價格飆漲、日圓走貶所引發的物價揚升，高達64%民眾回答「無法容忍」、比重遠高於「可以容忍」的29%。