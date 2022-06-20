日圓貶值｜日圓走勢持續疲弱 美匯指數創20年新高

美元兌日圓匯價上周三高見135.60的近24年高位後，今早在135左右水平整固，美匯指數再創20年新高，投資者預期聯儲局將進一步加息壓抑通脹，避險資金亦流入美元資產。

美元兌日圓升至135.5附近，最新報134.97；歐元兌約1.05美元，英鎊兌約1.22美元。每百日圓維持在約5.82港元，接近本周低位。

日本央行上周公布議息結果後，日圓兌美元應聲貶值，滙價從133升急至接近135，其後央行發表聲明，日圓收復失土，反彈至約133水平。

每百日圓維持兌 5.8 港元

根據聲明，日本經濟面臨多重不確定性，包括俄烏戰爭、海外經濟情勢、大宗商品和疫情，「在此情況下，有必要關注金融和外匯市場的發展，以及其對日本經濟活動和物價的影響。」

外媒引述澳洲國民銀行高級外匯策略師Rodrigo Catril的報告表示，[議息前]市場正為日本央行投降做準備，但結果正正相反，導致日圓暴跌。相反，美國聯儲局繼續積極對抗通脹的訊息再也清楚不過，令美元保持強勢。

日本央行於上周16、17 日兩日的金融政策會議後，以8:1 票數決議維持基準利率於負0.1厘，並維持10年期債券利率零利率的目標不變。

日本政府購買ETF及J-REIT資產安排方面，日本央行分別設下全年約12 兆日圓及全年約1,800 億日圓的餘額增加步調上限，於必要時買入。商業票據及公司債部分，日本央行計劃逐步恢復至疫情前水平，其中商業票據約2兆日圓，公司債約3兆日圓，這部分獲得委員一致通過。

通脹目標維持在2%不變，並會繼續維持寬鬆的貨幣政策。