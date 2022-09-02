日圓跌穿140關口 近四分一世紀首見

日圓匯價持續疲弱，日圓首次跌穿每美元兌140日圓的心理關口，是近1998年以來首次。隨着美日貨幣政府致兩地息差拉闊，日圓有可能再下試低位。

受到美國債息及美元上升所影響，日圓兌美元匯價今年起已累計下跌超過2成。每1美元較早時報觸及140.23日圓，是日圓近24年的低位，並使日圓成為10隻主要貨幣之中表現最差。根據路透社資料，美元兌日圓最新報140.01。每百日圓最新兌5.6053港元。

日本財務大臣鈴木俊一表示，將與其他國家協調，對滙率波動做出適當應對。鈴木俊一指出，近期外滙市場波動很大，滙率過度、無序的波動，會對經濟產生負面影響。當局以高度關注滙率走勢，必要時將採取適當行動。今晚在與G7財長會面後將召開媒體會。

日本財相：必要時採適當行動

另外，日本內閣官房長官松野博一表示，不樂見滙率大幅波動。滙率的快速波動並不可取，走勢與經濟基本面保持一致很重要，當局正關注滙率走勢。

摩通策略師Benjamin Shatil及Sosuke Nakamura在給客戶的簡短報告中指出，「日圓很快將成為世界上唯一零回報的貨幣。」聯儲局官員在傑克遜霍爾（Jackson Hole）年會上表明，經濟放緩問題不是優先事項，展現的鷹派立場不利日圓。

隨着日圓匯價持續疲弱，市場開始注視日本央行出手干預的可能性。一些策略師認為，日本央行轉變政策的可能性大於直接干預匯市，儘管經濟學家懷疑，在黑田東彥於4月卸任之前，日本央行不會改弦更張。