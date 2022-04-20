日圓連挫13日 兌港元見6.1算

日圓匯價續見20年低位。日圓兌一美元昨曾報128.29，跌1.04%，今年以來累瀉11.4%，本月暫挫5.4%，更連續13日下滑，據報為50年以來最長跌浪，每百日圓兌港元曾報6.1058，跌1.1%，今年以來亦累減約一成。

分析指，日本、美國利率政策現分道揚鑣，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)指，聯儲局不應該排除加息0.75厘選項，加息幅度較市場預期的0.5厘更進取。

另外，在俄烏戰爭下，全球糧食價格再創新高，國際油價續處高位，對大宗商品進口量大的國家如日本的經濟存在負面影響，從而拖累日圓大幅貶值。

兌美元或試130

內地傳媒引述興業研究指，本輪美元兌日圓頂部尚未出現，但上方阻力位為130、135。然而，需警惕日本央行貨幣政策邊際收緊的可能性，倘若日央行擴大10年期長債的收益率波動區間，則可能引發日圓波段性升值。另外，市場對聯儲局下月或加息0.5厘預期還有進一步定價的空間。在激進加息和縮減負產表並行下，美債收益率的上升走勢未完，並推動美元兌日圓繼續試頂。

日本央行行長黑田東彥日前則稱，日本經濟須更多刺激政策，日圓疲弱對整體經濟有利，但日圓急速下跌將擾亂企業計劃，有需要密切關注。

海通證券指，日圓避險屬性很大程度上與日本長期低息環境下，被作為套息交易中的主要融資貨幣有關，但由於新冠肺炎疫情後，全球經濟體普遍走向低利率甚至負利率，相比以往日圓的套利空間被壓縮，作為避險貨幣的需求減弱。

另外，美匯指數企穩100以上，昨曾報101.01，為2020年3月後高，分析料短期阻力位為103.2，支持位為97.2。