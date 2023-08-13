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財經
2023-08-13 19:51:57

日圓預測｜YEN跌破145 日央行會出手干預嗎？

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日圓預測｜YEN跌破145 日央行會出手干預嗎？

日圓預測｜YEN跌破145 日央行會出手干預嗎？

美國7月消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)勝預期，令聯儲局今年會否持續加息仍存變數，另邊廂，日本央行未有能力加息，令日圓兌一美元上周五曾跌穿145關見6月底以來最弱，每百日圓則曾兌5.41，分析料現時「買日圓安全過沽日圓」。

東亞銀行(023)投資產品及顧問部高級投資策略師黃燕娥指，美國上月CPI雖然回升3.2%，但相對仍然溫和，9月議息料維持利率不變，利率期貨顯示，9月維持利率5.255.5厘的機會率仍高達90%，加息0.25厘機會率則為10%，而她預期11月及12月也未必會再加息。

東亞：「買日圓安全過沽日圓」

另外，她指日本央行暫難加息，令日圓弱勢持續，日圓上周五曾失守145，相信這個水平暫有較大支持，日央行有機會在圓匯見145時出手干預，她認為現時「買日圓安全過沽日圓」，短期可於145.5買入日圓。

日圓預測｜YEN跌破145 日央行會出手干預嗎？

東亞投資產品及顧問部高級投資策略師黃燕娥指，現時「買日圓安全過沽日圓」，短期可於145.5買入日圓。(資料圖片)

另外，澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong對傳媒表示，市場對日本央行收緊政策預期減弱，這支撐美元兌日圓走強，加上近期能源價格飆升，亦有助美元上升。日圓去年明顯走軟，令當局曾三度干預匯市，第一次出手時，為日圓跌至146附近。

新加坡銀行外匯策略師Moh Siong Sim亦表示，一旦日圓跌至145關，市場就會出現日央行入市相關言論，市場亦會變得更謹慎。去年9月入市時，是當美元兌日圓升穿145關口，將圓匯推回至約140

德國商業銀行外匯分析師Antje Praefcke對外電指，認為日本央行政策缺乏透明度，再次抑制日圓走勢。即使日本央行冀藉當前貨幣政策緩慢退出收益率曲線控制(YCC)，但他認為由於缺乏透明度，加上在可預見未來，日央行貨幣政策不利日圓。

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日圓累瀉一成 已發展國家貨幣最差

Rabobank調高未來3個月美元兌日圓目標價預測，由140調高至1459個月及12個月目標價分別為140135，由於日本近期的經濟數據，令日本央行將維持貨幣政策不變。至於日圓兌一美元今年以來暫累瀉約一成，是已發展國家中最差。

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