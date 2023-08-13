日圓預測｜YEN跌破145 日央行會出手干預嗎？

美國7月消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)勝預期，令聯儲局今年會否持續加息仍存變數，另邊廂，日本央行未有能力加息，令日圓兌一美元上周五曾跌穿145關見6月底以來最弱，每百日圓則曾兌5.41，分析料現時「買日圓安全過沽日圓」。

東亞銀行(023)投資產品及顧問部高級投資策略師黃燕娥指，美國上月CPI雖然回升3.2%，但相對仍然溫和，9月議息料維持利率不變，利率期貨顯示，9月維持利率5.25至5.5厘的機會率仍高達90%，加息0.25厘機會率則為10%，而她預期11月及12月也未必會再加息。

東亞：「買日圓安全過沽日圓」

另外，她指日本央行暫難加息，令日圓弱勢持續，日圓上周五曾失守145，相信這個水平暫有較大支持，日央行有機會在圓匯見145時出手干預，她認為現時「買日圓安全過沽日圓」，短期可於145.5買入日圓。