日圓5算樓下反覆 最低4.89 入市時機到未？

美國聯儲局明日公布議息結果，市場普遍預期維持利率5.25至5.5厘的機會率仍高達97.5%，日本央行日前維持利率0至0.1厘不變，據估計最快或9月再度加息，美日息差持續，日圓兌一美元本周一失守160關再創34年低，每百日圓兌港元一度見4.89算，而市場同時揣測日本央行已出手干預，圓匯當日旋即由低位彈升3.4%，升抵約154，投資者是否已錯過入市機會？日圓還會再試底？ 至於日圓兌一美元4月底收報157.8，4月累跌約4.3%，全月最低曾報160.04，最強曾報150.81，高低相差逾半成，另較歷來最低160.4，僅相差一小步。 傳斥5.5萬億日圓干預匯價 根據外電分析，日本於周一可能斥資5.5萬億日圓(約2,725億港元)入市支撐日圓，這將是2022年10月以來再度出手干預匯價，當時規模約5.6萬億日圓。

Capital.com高級市場分析師Kyle Rodda對傳媒指，倘聯儲局今年不減降息，甚至有可能再度加息，將令金融市場震盪，股市恐遭拋售。不確定性加劇美元及日圓走勢，同時亦有可能促使日本政府採取干預措施。

日本或9月再度加息 日本央行前官員Nobuyasu Atago表示，日本央行發表季報，首次提到如經濟和通脹符合預期，央行將「調整貨幣寬鬆程度」，總括來說，日本央行實質上是在宣布其將連續加息計劃，他預計下一次加息將於9月進行，利率於2026年將升至1厘水平。 道富環球投資管理亞太區經濟學家Krishna Bhimavarapu表示，日本央行與美國貨幣政策差異，顯著削弱日圓匯價。上周日本央行的鴿派結果公布後，日圓兌一美元的匯率於一周內下跌超過3%。然而，日圓疲弱主要是因為市場對美國減息預期降溫，因此聯儲局本周會議對於日圓走向將變得更加關鍵。日本財務省尚未確認是否干預外匯市場，但日本央行可以考慮上調利率作為持續支援手段，因為日圓貶值已逐漸反映在通脹數據上，他預計日本央行將在2025年加息至0.75厘。 道富料日圓或試170 兌港元料見4.6 道富策略師Lee Ferridge則表示，如果日圓兌一美元貶值速度放緩，日本或容忍日圓持續走軟，甚至跌至170關，即兌港元料報4.6，而基本預測則是未來數月將在150至160區間波動。

普徠仕多元收益債券策略副基金經理鍾曉陽發報告指，影響美元兌日圓主要因素是美日的利率差異，日圓貶值確實為日股帶來正面影響，促進企業提高薪酬，並令日本通脹更接近日本央行2%目標，當前日圓貶值速度低於2022年的情況，因此當局干預力度可能較弱，期權定價顯示，市場已反映日本央行在5月採取干預措施的可能性。 干預有望為日圓帶來短暫支撐 鍾曉陽稱，鑑於美日存在息差，看好日圓的條件將更倚賴於市場定價反映聯儲局增加減息次數，而非日本央行迅速加息，即使日本干預有望為日圓將帶來短暫支撐，日圓仍可能繼續貶值至160水平。日本央行上周表示，物價風險偏向上行，但價格仍存在高度不確定性，預計目前寬鬆的金融環境將持續，但會關注匯率及其對通脹的影響。