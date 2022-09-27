日本住宅用地均價31年來首次上升

日本國土交通省上周發佈2022年的基準地價，結果顯示，住宅用地和商業用地等全部用途的日本全國均價按年上升0.3%，是3年來首次上升。住宅用地則是自1991年起31年以來首次向上。由於日本長期的低利率和新冠疫情下的生活方式改變，城市近郊的買樓需求被激發。

國土交通省稱，在經濟活動逐步恢復正常下，全國地價呈現上升勢頭，東京都中央區的明治屋銀座大樓連續17年錄得最高價價，每平米為3,930萬日圓。

根據日本全國2萬多個地點截至7月1日的地價變動，住宅用地的日本全國均價按年上升0.1%。商業用地上升0.5%。從東京、大阪和名古屋等三大城市圈來看，全部用途、住宅用地和商業用地均上漲。

按都道府縣觀察住宅用地，上升的有14個，較去年多1倍。札幌、仙台、廣島和福岡等「地方4市」上漲6.6%。推進再開發的札幌市上漲11.8%，因建設職業棒球新球場而受到關注的北海道北廣島市也上漲24.8%，升勢正在波及郊外。在全國住宅用地漲幅居前100的地點中，北海道內佔82個。北海道北廣島市由於建設職業棒球新球場等原因，作為住宅用地日趨受到歡迎。

其中在東京圈，茨城縣筑波未來市筑波快線沿線的多個位置升幅超過10%。而在神奈川縣茅崎市，JR辻堂站附近上漲5.9%。從東京23區來看，交通便利的中野區（3.3%）和豐島區升幅明顯。

東京圈茨城縣多個地點升幅逾1成

不過日本整體地價存在分化，32個府縣的住宅用地按年仍然下降，商業用地也有27個縣下跌。東北和四國等地持續處於困境。