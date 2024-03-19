日本加息｜日央行宣布結束YCC影響日圓匯率走勢

日本央行結束負利率

最新議息結果表示，日本央行宣布結束YCC政策及負利率政策，並將利率上調至0至0.1厘區間。

議息結果公布前，日圓兌每美元處於149.32水平，結果公布後即升至149.7水平；而每百日圓兌美元今早曾見5.24算，議息結果公布後，日圓兌港元即跌至5.21水平，暫報5.22算。

中銀香港： 代表日本有信心能走出通縮之路

中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管張 詩琪認為，日央行貨幣政策的轉向，代表有信心日本能走出通縮之路。她指，議息結果公佈後，日圓不升反跌，美元兌日圓曾升穿150水平，認為這是由於早前日本央行行長植田和男表示正關注薪資與通脹的良性循環，以衡量物價穩定地實現目標，加上日本上週「春鬥」結果顯示薪資平均上升5.28%，創33年以來最大升幅，令市場早已對日央行加息有一定預期。日圓短期的走勢還需要觀察美聯儲星期四議息結果釋出的語調及更新的利率點陣圖。若美聯儲傳達延後減息或收窄減幅的信號，美元兌日圓短期或有機會上試去年11月高位152水平。

然而，中長線而言，張詩琪認為息差收窄仍是支持日圓大方向的基調，預期 日圓將有序升值。不過，由於日央行的貨幣政策才剛開始改變，加上當地經濟習慣了多年的負利率環境，相信日央行仍需要一段時間評估脫離負利率對經濟的影 響。因此，預期政策不會一下子改變得太快令日圓大幅攀升。

至於對日股的影響，由於日圓處於偏低水平利好以海外收入為主日本企業， 日股過去表現與日圓成負相關。但基於現時日本實質有效匯率仍處於有紀錄以來 的較低水平，預期在日圓有序升值情況下，是次貨幣政策的轉向將對日股影響有 限。相反，隨著日本薪資上升，有望帶動當地消費動力，從而支持當地經濟。因 此，預期日本企業盈利增長以及企業管治改革的基本因素將支持日股中長線的表 現。