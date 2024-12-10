日本城母企盈警 半年少賺最多38% 收入少4%

將於本月20日公布半年業績的日本城母企國際家居零售(1373)發盈警，據公司截至10月底半年未經審核的初步表現，預期期內純利按年減少約為31%至38%，而去年同期純利約為5,076.4萬元，意味期內純利或介乎約3,150萬元至3,500萬元。

國際家居零售今日收報1.07元，無升跌，市值7.75億元。

稱中央及港府推措施帶來商機

集團指，純利減少由於期內收入將下降約4%，主要原因是隨著港人盛行外出旅遊及北上消費，影響店舖顧客人流，導致收入有所減緩。加上資本市場偏軟，港人消費意欲減低。然而，中央一直支持香港，不斷推出多項惠港措施，包括恢復深圳「一簽多行」，進一步刺激香港零售業。加上政府積極推動房屋供應和引入人材，均帶給集團不少潛在商機。集團將配合這些新措施，積極加速推進調整產品組合，同時提供顧客生活便利，為收入注入新動能。